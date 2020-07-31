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Енин встретился с представителями Канады: анонсировал приятный сюрприз для украинцев

Енин встретился с представителями Канады: анонсировал приятный сюрприз для украинцев

КИЕВ. 31 июля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин после встречи с послом Канады в Киеве анонсировал приятный сюрприз для украинцев. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Эпохальное встреча с Послом Канады в Украине I.В. госпожой Ларисой Галадзой с участием главы ГМС Украины Максима Соколюка. Результаты пока не разглашаем (надо несколько доработать), но уверяю, что речь идет о приятном сюрпризе для украинцев!" - заявил дипломат.

Напомним, ранее Енин сообщал УНН, что Украина ожидает решения канадского правительства о направлении в нашу страну экспертов для оценки ситуации и включения Украины в список Trusted Traveler, предусматривающий упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

Источник: УНН
Теги: МИД, Канада, Украина
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