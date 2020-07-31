Кулеба провел разговор с главой МИД Беларуси: детали

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем, во время которого пригласил главу МИД Беларуси на встречу министров Люблинского треугольника. Собеседники также обсудили ситуацию вокруг задержания российских боевиков, информирует пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем. Собеседники обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков", - сообщили в пресс-службе.

Так, отмечается, что глава украинского ведомства во время разговора поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных лиц и заверил о его тщательной проработки компетентными органами Украины.

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"Беларусь и Украина являются не просто партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины также проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши, информирует пресс-служба.

"Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь Президента Украины и проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси, (8-9 октября 2020 года в Гродно)", - заявили в министерстве.

Напомним, сегодня Офис генпрокурора проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Так, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси из 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" ​​есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

Как сообщал УНН, в МИД отреагировали на задержание "вагнеривцив" в Беларуси.