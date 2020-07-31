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Катастрофа самолета МАУ: Иран выполнит обязательства по установлению обстоятельств и привлечению виновных к ответственности

Катастрофа самолета МАУ: Иран выполнит обязательства по установлению обстоятельств и привлечению виновных к ответственности

КИЕВ. 31 июля. УНН. Иран серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств сбития самолета МАУ над Тегераном, привлечения виновных к ответственности и выплаты необходимых компенсаций. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по итогам переговоров с иранской делегацией, передает УНН.

"31 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по юридическим вопросам и международному праву, главой делегации Ирана на переговорах по урегулированию вопросов, связанных со сбитием самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ Мохсеном Бахарвандом", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, посол Ирана в Украине Манучехр Моради, а также помощник министра и директор департамента Евразии Министерства иностранных дел Ирана Алиреза Хагигиян.

"Мохсен Бахарванд подчеркнул заинтересованность Ирана в скорейшем завершении переговоров и готовность провести их очередной раунд в октябре 2020 году в Тегеране. Он подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбитие украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты необходимых компенсаций", - информируют в МИД.

Участники встречи договорились поддерживать коммуникацию по полному выполнению достигнутых накануне договоренностей.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Иран
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