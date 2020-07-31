Катастрофа самолета МАУ: следующий раунд переговоров стартует в октябре в Тегеране

КИЕВ. 31 июля. УНН. Следующий раунд переговоров украинской и иранской сторон по сбитию в январе 2020 года пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины состоится в октябре 2020 году в Тегеране. Об этом заявил глава делегации Ирана на переговорах по урегулированию вопросов, связанных со сбитием самолета Мохсеном Бахарвандом, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мохсен Бахарванд подчеркнул заинтересованность Ирана в скорейшем завершении переговоров и готовность провести их очередной раунд в октябре 2020 года в Тегеране. Он подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбивание украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты необходимых компенсаций", - информируют в МИД.

Как сообщал УНН, на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три основные результаты переговоров с Ираном, которые состоялись на этой неделе в Киеве.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.



Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.