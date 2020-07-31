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На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

КИЕВ. 31 июля. УНН. На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Такую возможность получили избиратели в округе Кук, штат Иллинойс, куда входит город Чикаго и его пригород, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

“Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать ... Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках — вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества”, — рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

Кроме украинского, избирательный процесс также сделают доступным 12 разных языках, в том числе польском и русском.
По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении также, ведь это дает им доступ к тем людям, которые не владеют свободно английским, и не разбираются в избирательном процессе.

Сообщается, что переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят на соответствие. Округ Кук в штате Иллинойс — первый в США, который добавил украинский язык к избирательному процессу. В Чикаго проживает более 46 тыс. украинцев.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп высказал идею о том, чтобы отложить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре текущего года. Однако республиканцы и демократы в Конгрессе США отвергли эту идею Трампа.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Украина, украинский язык
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