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С сегодняшнего дня в Украине изменились правила карантина

С сегодняшнего дня в Украине изменились правила карантина

КИЕВ. 1 августа. УНН. С сегодняшнего дня, 1 августа, в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны отнесены к следующим зонам: “зеленая”, “желтая”, “оранжевая” и “красная”. Списки регионов будут обновлять раз в 7 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанов и постановление правительства Украины.

Согласно постановлению Кабмина от 22 июля 2020 № 641, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

Зеленая зона предусматривает:

— пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

— проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

— кинотеатры с заполненностью на 50%

— перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

— посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:

— деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

— деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

— плановые госпитализации в больницах;

— спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

— прием новых смен в детские лагеря;

— ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:

— работа общественного транспорта;

— посещение учебных заведений;

— деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

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Ранее министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов опубликовал у себя в Telegram-канале карту распределения зон по регионам страны.

Пересечение границы: из стран “зеленой зоны” — нужен только страховой полис. Для стран из “красной зоны” — нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть одна из следующих признаков:

1. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов;

2. Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

3. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов;

4. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов;

5. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

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— Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

— Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая “зеленый”. Среди обязательных требований — ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более 1 человека на 5 м кв, заполненность кинотеатров — не более, чем на 50%, перевозки пассажиров только на сидячих местах. Наиболее жесткий карантин будет действовать в “красной зоне”.

— С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Минздрава, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах “красной зоны” — где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

— В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 69 884 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1693 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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