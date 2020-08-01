Продолжение карантина: вступили в силу новые правила пересечения линии разграничения

КИЕВ. 1 августа. УНН. С 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, установлены дополнительные ограничения пропуска через линию разграничения, в частности, иностранцы и лица без гражданства должны иметь полис страхования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня вступило в силу постановление правительства об установлении карантинных правил на период с 1 по 31 августа 2020 года. В то же время, обращаем внимание, что по решению командующего ООС установлены дополнительные ограничения по порядку пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения", - говорится в сообщении.

Следовательно, будут действовать следующие правила:

▪️ въезд в Украину запрещен иностранцам и лицам без гражданства, не имеющих полиса страхования, который сможет перекрыть расходы на их лечение от коронавирусной болезни;

▪️ в самоизоляции нуждаться лица, прибывшие из государств с широким распространением COVID-19. Прекратить самоизоляцию можно в случае негативного теста ПЦР;

▪️ обязательная самоизоляция не распространяется на детей до 12 лет и граждан, которые не находились в государствах с распространением COVID-19 последние 14 дней.

Кроме того, лица, выезжающие с временно оккупированных территорий Украины, не подпадают под самоизоляцию и им не нужно устанавливать приложение "Дій вдома". Однако, будут действовать ограничения по порядку пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения, в частности, пересечение линии разграничения иностранцами без полиса страхования.

"Стоит также учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или наблюдения", - добавили в сообщении.

Как сообщалось в УНН ранее, карантин на административной границе с оккупированной частью Донбасса по решению командующего операции Объединенных сил продолжит действовать и после 1 августа, хотя анонсировали, что с 1 августа лицам, направляются на свободную территорию Украины с оккупированных территорий, не надо будет проходить двухнедельную самоизоляцию.