Степанов с рабочим визитом находится в Ровенской области: что будет проверять

КИЕВ. 1 августа. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прибыл с рабочим визитом в Ровенскую область, где проверит областную станцию экстренной медпомощи, а также опорное заведение, которое занимается лечением больных COVID-19. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Почему я нахожусь в Ровенской области и какая повестка дня? Мы сейчас достаточно много внимания уделяем экстренной медицинской помощи... Первое мое лечебное учреждение, которое я собираюсь сегодня посетить - это областная станция экстренной медицинской помощи, где я хочу посмотреть и пообщаться с врачами. Кроме того, планирую посетить центральную городскую больницу города Ровно... Это мощная больница, в которой 20 отделений и она является опорной в лечении COVID-19", - сказал Степанов.

Кроме того, он еще планирует посетить медицинское учреждение, которое оказывает помощь ветеранам АТО.

Напомним, в Украине на утро 1 августа зафиксировано уже 71056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь увеличилась - до более 1100.