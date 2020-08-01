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Зеленский поздравил Швейцарию с национальным праздником

Зеленский поздравил Швейцарию с национальным праздником

КИЕВ. 1 августа. УНН. Украина и Швейцария имеют амбициозные планы по расширению сотрудничества, а проведенные недавно переговоры были продуктивными. Об этом сообщил в Twitter Президент Владимир Зеленский в своем поздравлении Швейцарии с национальным праздником, передает УНН.

"Искренне поздравляю Швейцарию с Национальным праздником! Плодотворные переговоры в рамках первого в истории дипломатических отношений государственного визита президента Швейцарии Симонетты Соммаруги в Украину подтвердили успех сотрудничества со швейцарскими партнерами и определили амбициозные планы его расширения. Мира и процветания!", - написал Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, президент Швейцарии поприветствовала договоренности ТКГ по усилению режима тишины на Донбассе.

Напомним, 20 июля состоялся первый в истории Украины визит президента Швейцарии, во время которого стороны подписали ряд двусторонних договоров, а также посетили прифронтовую зону.

Позже Зеленский подвел итоги своего визита на Донбасс вместе с президентом Швейцарии.

Источник: УНН
Теги: Швейцария, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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