На Донбассе осенью планируют построить сервисные центры на КПВВ

КИЕВ. 1 августа. УНН. На КПВВ в Донецкой и Луганской областях осенью планируют построить сервисные центры для получения максимального количества услуг гражданами, в частности, там должна действовать программа "Доступные лекарства". Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Инна Голованчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На всех КПВВ должны быть единые стандарты качества и комфорта для граждан. Люди должны иметь возможность получить максимум услуг на КПВВ - от правовой к административной. Поэтому возле каждого пункта въезда-выезда мы планируем создать такие сервисные центры. Уже осенью планируем заняться двумя КПВВ - один в Луганской, один в Донецкой областях", - отметила Голованчук.

По ее словам, все КПВВ сейчас в разных балансодержателей, это не является эффективным, ведь все эти структуры имеют разное бюджетирование и потому, возможности по содержанию и развитию КПВВ разные.

"Во всех таких сервисных центрах должна действовать правительственная программа "Доступные лекарства". Есть понимание международных партнеров, их поддержка. Весьма вероятно, что через несколько лет можно реализовать такие сервисные центры на всех КПВВ. Отдельно отмечу, что вопросы безопасности при проектировании мобильных сервисных центров - учтены", - добавила Голованчук.

Напомним, украинская власть решает, где можно будет обустроить КПВВ в Счастье Луганской области.