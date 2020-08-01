В Минобороны сообщили о завершении очередного призыва

КИЕВ. 1 августа. УНН. Призыв граждан Украины на срочную военную службу "Весна 2020" завершен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

"В Украине завершен очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу, проведенный в течение мая - июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили в главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, призывными комиссиями и военными комиссариатами плановое задание выполнено на 100%.

"Призвано и отправлено в войска (сил) всего 16 460 человек, из них в Вооруженные Силы Украины - 9000 человек; в Национальную гвардию Украины - 5460 человек; в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек; Государственную пограничную службу Украины - 1300 человек", - сообщают в Минобороны.

Указывается, что всем призывникам перед отправкой в войска, с помощью местных государственных администраций, проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также, молодое пополнение, которое поступало в военные части в течение двух недель располагалось отдельно от остального личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве в армию призвали более 600 человек.