Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0046  EUR: 32,55 0,0774 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8265

В Минобороны сообщили о завершении очередного призыва

В Минобороны сообщили о завершении очередного призыва

КИЕВ. 1 августа. УНН. Призыв граждан Украины на срочную военную службу "Весна 2020" завершен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

"В Украине завершен очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу, проведенный в течение мая - июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили в главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, призывными комиссиями и военными комиссариатами плановое задание выполнено на 100%.

"Призвано и отправлено в войска (сил) всего 16 460 человек, из них в Вооруженные Силы Украины - 9000 человек; в Национальную гвардию Украины - 5460 человек; в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек; Государственную пограничную службу Украины - 1300 человек", - сообщают в Минобороны.

Указывается, что всем призывникам перед отправкой в войска, с помощью местных государственных администраций, проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также, молодое пополнение, которое поступало в военные части в течение двух недель располагалось отдельно от остального личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве в армию призвали более 600 человек.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, призыв
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.