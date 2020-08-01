Ляшко: в Украине есть основания для усиления карантина

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине есть основания для усиления карантина, но вся страна на карантине сидеть не может, потому введен "адаптивный вариант". Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Есть основания для усиления карантина, поэтому и предложен "адаптивный карантин", который предусматривает вклад каждой административно-территориальной единицы в структуру заболеваемости на территории нашего государства. Мы понимаем, что постоянно находиться на карантине вся страна не может, потому введен этот "адаптивный карантин", который ищет баланс между экономическим влиянием и эпидемическим влиянием", - сказал Ляшко.

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 августа, в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны отнесены к следующим зонам: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Списки регионов будут обновлять раз в 7 дней.