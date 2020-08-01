Ликвидация "полтавского террориста": ГБР начало досудебное расследование

КИЕВ. 1 августа. УНН. Следователи Государственного бюро расследований в Полтаве начали досудебное расследование по факту смерти 32-летнего мужчины при задержании его сотрудниками полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнему гражданину при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий. Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования.

Как сообщалось ранее в УНН, в МВД рассказали подробности ликвидации "полтавского террориста".

Напомним, ранее Нацполиция сообщила о ликвидации "полтавского террориста" во время спецоперации.