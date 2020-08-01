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ООС: с начала суток боевики вооруженной активности не проявляли

ООС: с начала суток боевики вооруженной активности не проявляли

КИЕВ. 1 августа. УНН. С начала суток нарушений "режима тишины" в зоне ООС со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк с пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 нарушений "режима тишины" в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки боевики четыре раза нарушили "режим тишины".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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