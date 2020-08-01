Восстановление "Хельсинских принципов" после проявления агрессии РФ приобретает важнейшее значение - МИД

КИЕВ. 1 августа. УНН. Основы безопасности и сотрудничества в Европе поставлены под угрозу одной из стран-участниц ОБСЕ, которая осуществила вооруженную интервенцию и оккупацию в других странах. Об этом говорится в заявлении МИДа к годовщине подписания Хельсинкского Заключительного акта, информирует УНН.

"В этот день 45 лет назад был подписан Хельсинкский Заключительный акт, который заложил фундамент европейской архитектуры безопасности и сыграл важную роль в демократическом развитии Европы. Хельсинкский документ стал своеобразным "кодексом поведения" в Европе и "уставом" процесса, который впоследствии превратился в крупнейшую в мире региональную политику безопасности организации - организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - сообщает МИД.

Отмечается, что исключительное важное значение при принятии Хельсинкского Заключительного акта имело признание того, что вопрос демократического развития и защиты прав и свобод человека являются неотъемлемой частью европейской безопасности.

"Сегодня, когда впервые со времен Второй мировой войны основы безопасности и сотрудничеству в Европе поставлены под угрозу одной из стран-участниц ОБСЕ, которая осуществила вооруженную интервенцию и оккупацию Грузии в 2008 году, а впоследствии - и вооруженную агрессию против Украины и оккупацию части ее территории в 2014 году, восстановление уважения к Хельсинских принципам приобретает важнейшего значения. Учитывая продолжающиеся системные нарушения прав и свобод человека, которые имеют место на оккупированных территориях Украины в Крыму и на Донбассе, Украина всегда подчеркивала важность эффективного привлечения независимых институтов ОБСЕ в человеческом измерении к реагированию на комплексные вызовы, связанные с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины", - отметили в МИДе.

Указывается, что наилучшим способом празднования 45-летия Хельсинкского Заключительного акта были бы "решительные шаги и действенные решения государств-участников ОБСЕ в направлении восстановления уважения к заложенным в нем фундаментальных принципам межгосударственных отношений и обеспечение полноценной работы независимых и автономных институтов ОБСЕ".

Как сообщалось ранее в УНН, 31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза нарушен режим прекращения огня.