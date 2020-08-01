Боевики продолжают блокировать въезд СММ ОБСЕ на неподконтрольную территорию - ООС

КИЕВ. 1 августа. УНН. Боевики продолжают блокировать въезд СММ ОБСЕ на неподконтрольную правительству Украины территорию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Представители российско-оккупационных войск продолжают блокировать въезд СММ ОБСЕ на неподконтрольную правительству Украины территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью недопущения коронавирусной инфекции с неподконтрольной территории Луганской области, пропуск лиц через линию разграничения еще ограничен, с 07:00 до 18:00. С середины июля пограничники фиксируют увеличение пассажиропотока на 15%.

"На сегодняшний момент оккупанты не всех граждан пропускают на неподконтрольную территорию Украины. Они это мотивируют отсутствием прописки на неподконтрольной части Луганской области", - добавили в сообщении.

Напомним, в КПВВ в Донецкой и Луганской областях осенью планируют построить сервисные центры для получения максимального количества услуг гражданами, в частности, там должна действовать программа "Доступные лекарства".