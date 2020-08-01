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В Минэнерго напомнили, что предусматривает подписанный Президентом "зеленый" закон

В Минэнерго напомнили, что предусматривает подписанный Президентом "зеленый" закон

Ольга Буславец

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Украины подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", сообщает Минэнерго, передает УНН.

Законом предусматривается:

▪️ снижение "зеленых" тарифов (на 7,5% - ВЭС, на 15% - СЭС), что предусматривает экономию для государства около 6 млрд грн ежегодно или 2 млрд евро - до завершения срока поддержки (до 2030 года);

▪️ ограничение объемов ввода в эксплуатацию СЭС по "зеленому" тарифу;

▪️ введение с 2022 года (50% в 2021 году) полной ответственности за небалансы для производителей "зеленой" электроэнергии;

▪️ дополнительные средства в размере 1,4 млрд грн для ГП "Гарантированный покупатель" - на оплату атомной и "зеленой" электроэнергии (средства от оператора системы передачи, полученные от распределения пропускной способности межгосударственного сечения);

▪️ гарантированный покупатель сможет продавать "зеленую" электроэнергию по двусторонним договорам на электронных аукционах;

▪️ увеличение еще на 5% электроэнергии, может продавать НАЭК "Энергоатом" на рынке двусторонних договоров; суммарно компания сможет продавать таким образом 10%; (Справка: по результатам аукционов, проведенных в июне, 5% электроэнергии (1,855 млн МВт/час) было продано почти за 2 млрд грн);

▪️ отсрочка на 1 год конкурса по определению поставщика универсальных услуг продления срока обязательств действующих ПУПов на 1 год, с целью надежного энергоснабжения бытовым потребителям и малым бытовых потребителей (малому бизнесу);

▪️ продолжение срока обязательства действующего поставщика "последней надежды" на 1 год, с целью надежного снабжения электроэнергии потребителям, которые потеряли или не нашли поставщика;

▪️ усовершенствование модели "зеленых" аукционов, которая призвана сделать ее более прозрачной, гибкой и адаптивной.

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"Минэнерго будет способствовать развитию возобновляемой энергетики в рамках аукционной модели поддержки, что позволит снизить стоимость "зеленой" электроэнергии, согласовать темпы развития отрасли с техническими возможностями объединенной энергетической системы Украины и обеспечить инвесторам прозрачные конкурентные условия поддержки", - сообщила руководительница Минэнерго Ольга Буславец.

Уже началась работа по определению объемов годовых квот поддержки, графиков проведения аукционов и подготовку соответствующих нормативно-правовых актов, направленных на имплементацию положений Закона.

"Мы планируем создать координационную группу по вопросам реализации Закона и выполнения условий меморандума, чтобы наша работа была более согласованной и продуктивной", - пояснила она.

В ведомстве напоминают, что благодаря работе Министерства был разработан и подписан меморандум о взаимопонимании с инвесторами в отрасль ВИЭ, подготовлено правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии". С действенной поддержкой Президента и премьер-министра закон был принят Верховной Радой 21 июля.

Отметим, что 31 июля закон опубликован, а в силу он вступил с дня, следующего за днем его опубликования, кроме подпункта 8 пункта 3 раздела I, который вступает в силу с 1 января 2021 года.

Источник: УНН
Теги: энергетика, электроэнергия
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