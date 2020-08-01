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Стало известно о методологии определения уровня коронавирусной опасности в регионах Украины

Стало известно о методологии определения уровня коронавирусной опасности в регионах Украины

КИЕВ. 1 августа. УНН. Показатели для усиления или ослабления карантина будут определять на уровне административно-территориальных единиц региона, на это будут влиять занятость коек и динамика роста случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской школы экономики.

"Киевская школа экономики совместно с Минздравом Украины сегодня, 1 августа, представила новые показатели, на основе которых могут быть приняты решения об усилении или ослаблении карантина. В частности, новые показатели усиления/ослабления карантина позволяют точечно выявлять вспышку заболеваемости на уровне административно-территориальных единиц региона", - говорится в сообщении.

Так, для каждой административно-территориальной единицы региона устанавливается один из четырех уровней эпидемической опасности: "зеленый" (низкий), "желтый", "оранжевый" или "красный" (высокий).

"Уровни эпидемической опасности определяются решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждому из существующих показателей - занятость коек, коэффициент выявления случаев и показатель динамики роста случаев", - говорится в сообщении.

Вышеупомянутые уровни предусматривают по занятости коек, уровень эпидемиологической опасности определяется одновременно для всех административно-территориальных единиц региона. По коэффициенту выявления случаев и показателем динамики роста случаев, уровень эпидемической опасности рассчитывается с учетом вклада отдельной единицы в превышение регионом соответствующего показателя.

Кроме того, исключением является город Киев и областные центры. В случае одновременного превышения нескольких показателей, уровень эпидемической опасности для отдельной единицы рассчитывается отдельно для каждого показателя и устанавливается на основании высокого уровня.

Напомним, сегодня в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны отнесены к следующим зонам: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Списки регионов будут обновлять раз в 7 дней.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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