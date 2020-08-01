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Глава СВР назвал главные угрозы для Украины

Глава СВР назвал главные угрозы для Украины

Валерий Кондратюк

КИЕВ. 1 августа. УНН. Главными угрозами для Украины являются "гибридная война", вооруженный конфликт и агрессивная политика России. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает УНН со ссылкой на Zn.ua.

"Гибридная война", вооруженный конфликт, агрессивная политика России в отношении внутренних социально-экономических и политических процессов в Украине, попытки кремлевской власти подорвать основы поддержки нашего государства на международном уровне - это главные угрозы для Украины, по оценкам Службы внешней разведки", - написал Кондратюк.

По его словам, российский политический режим, применяя многомерность гибридных форм и методов, пытается достичь преимуществ в военной, политической, экономической, информационной и кибер сферах, будоражит общественные конфликты на почве языка и религии.

"Стратегические цели политического режима России, несмотря на любые косметические заявления московских властей, остаются неизменными: это возвращение Украины в зону своего полного влияния, ликвидация ее национальной идентичности и независимости, установление внешнего контроля над процессами, происходящими в нашей стране, прекращение существования Украины как суверенного государства", - написал он.

Напомним, командование оперативной группировки российских оккупационных войск проводит ротацию своих подразделений вблизи линии соприкосновения.

Источник: УНН
Теги: Россия, угроза, разведка
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