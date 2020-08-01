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Политический подтекст в распределении Украины на "зоны карантина" полностью отсутствует - Степанов

Политический подтекст в распределении Украины на "зоны карантина" полностью отсутствует - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 1 августа. УНН. Решение о продлении в Украине "адаптивного карантина" по новым правилам и распределение регионов в соответствии с уровнем распространения коронавирусной инфекции не имеет никакого политического подтекста. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время рабочей поездки в Ровенскую область, сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить "зеленый" или "желтый", или "красный" уровень. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев", - подчеркнул Степанов.

По словам министра, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически, без влияния человеческого фактора.

"Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе... Я понимаю, что накануне выборов определенные политические события будут у нас происходить", - отметил министр.

Как сообщалось ранее в УНН, Степанов рассказал, что будет означать переход Украины к "желтому" сценарию.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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