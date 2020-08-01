ООС: с начала суток боевики позиций украинских военных не обстреливали

КИЕВ. 1 августа. УНН. С начала суток нарушений "режима тишины" в зоне ООС со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба ООС, информирует УНН.

"По состоянию на 17:00 1 августа 2020 года, с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки боевики четыре раза нарушили "режим тишины".