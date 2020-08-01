В ЦИКе объяснили, изменятся ли полномочия политических партий из-за ликвидации районов

КИЕВ. 1 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия получила ответ от Минюста относительно статуса местных организаций политических партий, поэтому, ликвидация и создание новых районов не будет влиять на их полномочия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИКа.

"1 августа состоялось очередное заседание ЦИКа, во время которого комиссия приняла постановление "О разъяснении по применению отдельных положений Избирательного кодекса Украины относительно участия местных организаций политических партий в формировании избирательных комиссий на местных выборах 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее ЦИК обращался с письмом в Минюст для разъяснения, влияет ли принятое ВР постановление о ликвидации и создании новых районов на статус местных организаций политических партий.

"31 июля 2020 года в 18:30 в Комиссию поступило письмо от Минюста с соответствующими разъяснениями, в котором, среди прочего, было отмечено, что принятие вышеуказанного постановления ВРУ не влечет ликвидацию соответствующих местных организаций политических партий. Местные организации политических партий, зарегистрированных к установлению нового административно-территориального устройства, можно считать такими, что распространяют свою деятельность на соответствующие новосформированные административно-территориальные единицы. А те, которые были зарегистрированы до вступления в силу постановления, сохраняют свой статус и продолжают считаться зарегистрированными в соответствии с законом", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обратилась в Министерство юстиции Украины по реализации полномочий местными организациями политических партий во время местных выборов 25 октября 2020 года, поскольку в результате утверждения новых территорий территориальных общин области стало неизвестно, наделены ли политические партии правосубъектностью.