Российское кураторство над оккупированным Донбассом претерпело существенных изменений - СВР

КИЕВ. 1 августа. УНН. В системе осуществления российского руководства ОРДЛО произошли большие изменения: один из идеологов "русского мира" Константин Затулин оказывает влияние на заместителя руководителя АП России Дмитрия Козака. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает УНН со ссылкой на Zn.ua.

"Особое внимание разведка уделяет анализу процессов, происходящих в оккупационных структурах в ОРДЛО. В последнее время там произошли большие изменения, прежде всего в системе российского кураторства над территориями. Так, после отставки Владислава Суркова доступ к уху нового куратора проекта "СССР 2.0" Дмитрия Козака получил идеолог "русского мира" Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель", - сообщил Кондратюк.

Как сообщалось ранее в УНН, глава СВР назвал главные угрозы для Украины.