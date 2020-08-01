Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
10410

Российское кураторство над оккупированным Донбассом претерпело существенных изменений - СВР

Российское кураторство над оккупированным Донбассом претерпело существенных изменений - СВР

Константин Затулин

КИЕВ. 1 августа. УНН. В системе осуществления российского руководства ОРДЛО произошли большие изменения: один из идеологов "русского мира" Константин Затулин оказывает влияние на заместителя руководителя АП России Дмитрия Козака. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает УНН со ссылкой на Zn.ua.

"Особое внимание разведка уделяет анализу процессов, происходящих в оккупационных структурах в ОРДЛО. В последнее время там произошли большие изменения, прежде всего в системе российского кураторства над территориями. Так, после отставки Владислава Суркова доступ к уху нового куратора проекта "СССР 2.0" Дмитрия Козака получил идеолог "русского мира" Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель", - сообщил Кондратюк.

Как сообщалось ранее в УНН, глава СВР назвал главные угрозы для Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, оккупация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.