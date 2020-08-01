Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Кравчук назвал условие, при котором от "минского формата" откажутся
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
19545

В Службе внешней разведки не исключают полномасштабного вторжения России в Украину

В Службе внешней разведки не исключают полномасштабного вторжения России в Украину

Валерий Кондратюк

КИЕВ. 1 августа. УНН. На современном этапе "гибридной войны" Россия развернула вокруг Украины военную группировку, в который входят две новые армии и армейский корпус, что является подготовкой к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает УНН со ссылкой на Zn.ua.

Как отмечают в СВР, РФ сейчас ведет активную подготовку 20-й армии (общей численностью около 24 тыс. человек), 8-й армии (около 45 тыс. человек) и 22-й армейского корпуса (9 тыс. военнослужащих).

Отмечается, что уровень вооружения новейшими средствами в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%, в воздушно-космических силах - 75%, в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах превысил 63%, а в сухопутных войсках - 50%. Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%.

Указывается, что для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", где будут отработаны сценарий нападения на соседние страны.

"Общее количество войск, задействованных в маневрах, которые состоятся в сентябре нынешнего года, составит как минимум 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок", - отмечает Кондратюк.

Он объясняет, что вероятным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма, поскольку до аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через канал из Днепра.

"Объединение концентрации внимания Соединенных Штатов исключительно на своих внутренних проблемах с ходом переговорного процесса "не по российскому сценарию" существенно повышает готовность Москвы в который раз пересечь "красную линию". По нашим оценкам, комплексное влияние этих факторов делает для Кремля несвоевременным сценарий военной агрессии против Украины осенью 2020 года", - сообщил глава СВР.

Указывается, что согласно анализу разведчиков, в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы:

▪️ необходимость отвлечения внимания от ряда внутренних российских проблем (снижение рейтинга российской власти из-за ухудшения жизни населения, стремительное падение экономики, ослабление вертикали власти, фронда региональных элит);

▪️ потребность решения социально-экономических проблем временно оккупированного Крыма (водоснабжение, провал курортного сезона);

▪️ концентрация внимания наших ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах (сложные избирательные процессы, радикальное обострение социальных, демографических и экономических вопросов, беженцы, терроризм).

Как сообщалось ранее в УНН, российское кураторство над оккупированным Донбассом претерпело существенных изменений.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, разведка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.