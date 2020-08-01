В Службе внешней разведки не исключают полномасштабного вторжения России в Украину

КИЕВ. 1 августа. УНН. На современном этапе "гибридной войны" Россия развернула вокруг Украины военную группировку, в который входят две новые армии и армейский корпус, что является подготовкой к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает УНН со ссылкой на Zn.ua.

Как отмечают в СВР, РФ сейчас ведет активную подготовку 20-й армии (общей численностью около 24 тыс. человек), 8-й армии (около 45 тыс. человек) и 22-й армейского корпуса (9 тыс. военнослужащих).

Отмечается, что уровень вооружения новейшими средствами в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%, в воздушно-космических силах - 75%, в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах превысил 63%, а в сухопутных войсках - 50%. Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%.

Указывается, что для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", где будут отработаны сценарий нападения на соседние страны.

"Общее количество войск, задействованных в маневрах, которые состоятся в сентябре нынешнего года, составит как минимум 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок", - отмечает Кондратюк.

Он объясняет, что вероятным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма, поскольку до аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через канал из Днепра.

"Объединение концентрации внимания Соединенных Штатов исключительно на своих внутренних проблемах с ходом переговорного процесса "не по российскому сценарию" существенно повышает готовность Москвы в который раз пересечь "красную линию". По нашим оценкам, комплексное влияние этих факторов делает для Кремля несвоевременным сценарий военной агрессии против Украины осенью 2020 года", - сообщил глава СВР.

Указывается, что согласно анализу разведчиков, в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы:

▪️ необходимость отвлечения внимания от ряда внутренних российских проблем (снижение рейтинга российской власти из-за ухудшения жизни населения, стремительное падение экономики, ослабление вертикали власти, фронда региональных элит);

▪️ потребность решения социально-экономических проблем временно оккупированного Крыма (водоснабжение, провал курортного сезона);

▪️ концентрация внимания наших ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах (сложные избирательные процессы, радикальное обострение социальных, демографических и экономических вопросов, беженцы, терроризм).

Как сообщалось ранее в УНН, российское кураторство над оккупированным Донбассом претерпело существенных изменений.