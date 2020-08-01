Лукашенко о задержанных "вагнеровцах": никакого "Стамбула" не было

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что задержанные в Беларуси 33 "вагнеровцев" являются первыми из 180-200 человек, запланированных для "забрасывания" в страну с целью дестабилизации ситуации. Об этом Лукашенко заявил в субботу, передает БЕЛТА, информирует УНН.

"Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели... они, конечно, виноваты, но это солдаты. Им приказали - они ушли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда послал", - отметил президент Беларуси.

По его словам, силовики в Минске выяснили, что это была первая подобная группа.

"Молодцы, что выяснили, что это первая. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь... Это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот почти они с нами согласовали приезд этой группы, это полная чушь", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, никаких разрешений на посещение республики российскими военнослужащими "никто не давал".

Как сообщалось ранее в УНН, в процессе задержания членов ЧВК "Вагнера" в Беларуси следователи рассказали подробности допросов.

Напомним, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.