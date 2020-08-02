Степанов о вакцине от COVID-19: Украина имеет договоренности почти с каждой компанией, которая ее разрабатывает

КИЕВ. 2 августа. УНН. Украина имеет договоренности о поставках вакцины от COVID-19 почти с каждой компанией, которая ее разрабатывает и может изготовить в ближайшее время. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы активно проводим политику по договоренности о поставке вакцин в Украину, как только они появятся. Со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись, и которые могут изготовить в ближайшее время вакцину", - рассказал Степанов.

Он заверил, что государство хочет, чтобы Украина была одной из первых обеспечено соответствующей вакциной.

Напомним, что на конец июля шесть вакцин от COVID-19 максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3 стадии испытаний.

Украина входит в механизм COVAX, который обеспечит Украину доступ к препарату, когда он станет доступен.