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Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником

Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 2 августа. Поздравление размещено на официальном сайте Президента, передает УНН.

"Уважаемые воины Воздушных Сил!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники неба ежедневно с достоинством выполняют важные и ответственные задачи по защите воздушных границ государства, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, днем и ночью несут боевое дежурство на пунктах управления и аэродромах.

Благодаря вашей упорной, самоотверженной службе Воздушные Силы являются мощным видом Вооруженных Сил Украины, который способен качественно выполнять задачи по защите воздушного пространства государства.

Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства", - говорится в тексте поздравления.

Также Зеленский высказал благодарность всему личному составу Воздушных Сил за профессионализм, мужество, решительность, проявленные при исполнении возложенных задач.

"Убежден, что ваше высокое мастерство и готовность к немедленному исполнению задач и в дальнейшем будут оставаться мощным гарантом обороноспособности нашего государства.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечеству.

Слава Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины!

Слава Украине!", - написал Президент.

Напомним, что в Украине сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, Воздушные силы ВСУ, Владимир Зеленский
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