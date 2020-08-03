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Катастрофа лайнера МАУ ряд стран в очередной раз призвали Иран выплатить компенсации семьям погибших

Катастрофа лайнера МАУ ряд стран в очередной раз призвали Иран выплатить компенсации семьям погибших

КИЕВ. 3 августа. УНН. Украина и ряд других стран призвали Иран выплатить компенсацию семьям погибших в иранской авиакатастрофе. Об этом заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец во время онлайн-встречи с родными погибших, передает УНН со ссылкой на пресс-служба Минюста.

"Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец вместе с заместителем министра иностранных дел Евгением Ениным и заместителем Генерального прокурора Гюндузом Мамедовым приняли участие в онлайн-встречи с родными погибших в иранской авиакатастрофе, чтобы обсудить результаты первой встречи Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 под Тегераном", - говорится в сообщении.

По ее словам, члены Координационной группы вместе с представителями Ирана обсудили подготовку и организацию следующих раундов переговоров касательно сбитого украинского лайнера.

"Украина вместе с Афганистаном, Великобританией, Канадой и Швецией в составе Координационной группы в очередной раз призвали Иран осуществить полную компенсацию семьям жертв сбитого самолета МАУ и провести полное, прозрачное и независимое расследование трагедии, в соответствии с международными стандартами", - отметила Коломиец.

Напомним, по информации МИД, объемы компенсаций за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" иранскими войсками будут вычислять только после того, как Иран продемонстрирует готовность завершить расследование и наказать виновных.

Источник: УНН
Теги: МИД, авиакатастрофа, Иран, Минюст
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