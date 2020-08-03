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Большинство киевлян считают, что страна движется в неправильном направлении - опрос

Большинство киевлян считают, что страна движется в неправильном направлении - опрос

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 августа. УНН. То, что страна движется в правильном направлении - считают только 24% киевлян, а 67% придерживаются противоположного мнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Жители города лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, только 24% считают, что страна движется в правильном направлении, 67% - противоположного мнения. Зато 43% оценивают положение дел в городе как правильное, 49% - как неправильное. С весны этого года местные оценки практически не изменились, оценки в отношении страны - ухудшились. Молодежь и состоятельные респонденты дают более оптимистичные оценки, чем другие категории", - говорится в результатах исследования.

Добавим, исследование проводилось 26-27 июля 2020 среди жителей Киева (18+), методом телефонного опроса, Опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным исследования, более 60% респондентов считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода.

Источник: УНН
Теги: опрос, Киев, экономика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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