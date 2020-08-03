Минздрав определил 24 медучреждения, которые будут делать трансплантации в Украине

КИЕВ. 3 августа. УНН. На сегодняшний день Министерство здравоохранения определило 24 лечебных учреждения, из которых 6 могут делать трансплантации костного мозга, и остальные - трансплантации органов. Цель - за 2-3 года достичь трансплантационной независимости. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Каждый год в нашей стране в трансплантации нуждаются около 5000 человек. Это люди, которые в прямом смысле стоят на грани между жизнью и смертью, поэтому важно сделать им трансплантацию... Трансплантация органов и костного мозга в Украине намного дешевле, чем делать ее за границей, иногда в несколько раз. Если мы разовьем ее в нашей стране, количество людей, которым мы сможем оказать помощь - станет больше", - рассказал Степанов.

Он отметил, что было создано отдельное подразделение высокотехнологичной медицины при Минздраве, что опекается вопросами трансплантации.

"Главное КРІ - количество и разновидности трансплантаций, что мы будем делать в нашей стране. У нас есть пилотный проект, финансируемый отдельной программой Минздрава, к которому недавно мы добавили заведения, которые могут делать трансплантации. На сегодняшний день у нас 24 лечебных учреждения, из которых 6 могут делать трансплантации костного мозга, и остальные - могут делать трансплантации органов", - сказал глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что ведомство рассчитало тарифы на отдельные услуги и компоненты, а сейчас рассчитывает, сколько будет стоить трансплантация легких. И это вселяет надежду, что в Украине очень скоро будет сделана первая трансплантация легких.

"Работаем над созданием Единой государственной информационной системы по вопросам трансплантации. Эта система будет сочетать доноров и реципиентов, это можно будет определить очень быстро. Цель - за 2-3 года достичь трансплантационной независимости. Для нас важно не заставлять наших граждан стоять в очередях", - резюмировал чиновник.

Ранее в УНН сообщалось, что Украина стремится в ближайшие годы выйти на уровень развитых европейских стран в трансплантации.