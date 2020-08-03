Импорт электроэнергии из Беларуси остановит наши АЭС и ТЭС - эксперт

КИЕВ. 3 августа. УНН. Импорт электроэнергии из Беларуси негативно повлияет на энергетику Украины, ведь это приведет к остановке работы собственных АЭС и ТЭС. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт энергетической отрасли Юрий Корольчук.

"У нас есть профицит мощностей, мы можем производить электроэнергию для своих потребностей в достаточной мере, а импорт электроэнергии негативно влияет в целом на энергосистему, так как приходится останавливать как работу АЭС, так и ТЭС. Возникают финансовые провалы, мало зарабатывают ТЭС и АЭС", - рассказал Корольчук.

Кроме того, по словам эксперта, импорт повлияет и на шахтеров, поскольку работа ТЭС напрямую связана с шахтами, поэтому и они соответственно также приостанавливают свою работу.

Напомним, глава Энергетического Комитета ВР Андрей Герус лоббирует продолжение импорта в Украину электроэнергии из Беларуси и РФ. Против выступают Минэнерго и Кабмин. Они объясняют, что в Украине профицит производства собственной електренергии, поэтому импортная избыточная электроэнергия ударит по отечественным генерациям.

Ранее УНН сообщал, что импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса", который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

На время карантина импорт был приостановлен. Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта.