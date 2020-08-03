Правозащитники считают, что статистика заболеваемости COVID-19 в Крыму занижена

КИЕВ. 3 августа. УНН. Официальная статистика заболеваемости COVID-19 в оккупированном Крыму занижена, поскольку не отражает ряд данных. Об этом говорится на странице в Facebook Крымской правозащитной группы, передает УНН.

"Официальная статистика заболеваемости коронавирусом (COVID-19 - ред.) на полуострове занижена, поскольку не отражает данных о зараженных в рядах российской армии и правоохранительных органах, а также пациентов с внебольничной пневмонией. Какими темпами распространяется коронавирус в Крыму, достоверно выяснить невозможно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские профильные службы не имеют доступа на полуостров, чтобы вести там мониторинг. Данные о заболеваниях ежедневно приводит оккупационная власть полуострова. Их достоверность не подтверждена международными организациями.

Так, сообщается, что в оккупированном Крыму за минувшие сутки обнаружили еще 28 случаев новой коронавирусной инфекции.

"10 из них обнаружили при обращении за медицинской помощью, 9 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 - при скрининге здоровых лиц", - говорится в сообщении главы оккупационной "власти" Крыма Сергея Аксенова.

Также сообщается, что по данным оккупационных "властей", на текущий период в Крыму зарегистрировано 1269 случаев новой коронавирусной инфекции.

"Всего на Крымском полуострове зарегистрировано 1620 случаев заболевания COVID-19, умерли 43 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационная "администрация" Севастополя сообщила о рекордном приросте COVID-19 в городе.