Буславец называют министром, которая наконец-то взялась за "авгиевы конюшни" в энергетике

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодняшний энергетический кризис - результат многолетнего непрофессионального управления отраслью. Эти "авгиевы конюшни" начали вычищать с приходом Ольги Буславец на пост главы Минэнерго. Об этом заявил председатель профсоюза ГП "Восток ГОК" Борис Филиппов в Facebook, передает УНН.

Трудовой коллектив этого уникального и стратегического для Украины госпредприятия так же, как и остальные в отрасли, переживают финансовые трудности, в частности из-за накопления долгов со стороны главного потребителя их продукции - Энергоатома. "Восток ГОК" - единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата для дальнейшего использования атомными электростанциями (которыми руководит "Энергоатом").

Но несмотря на всю уникальность, работники "Восток ГОК" вынуждены буквально выбивать свои средства в "Энергоатома", рассказывает Филиппов.

"Я обратился к Алексею Лычу, председателю ПК НАЭК, за помощью в "выбивании" денег на погашение заработной платы нашим работникам и обеспечения производства. Но получил с его стороны "советы" профкома и неистовую защиту руководства НАЭК.

Поэтому предоставляю объективную информацию о выполнении договора с ГП "НАЭК "Энергоатом", которая подтверждается бухгалтерскими документами.

Договор на поставку уранового концентрата за № 82-020-08-19-01169 был подписан 22.11.2019 года. К договору есть приложение № 2 "График поставок и оплаты УОК" на период с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Так вот, согласно графику, НАЭК должен был перечислить с ноября 2019 года по 01.07.20 года 2,167 млрд грн, а перечислено - 1,584 млрд грн, то есть на 583 млн грн меньше. К тому же, график предусматривает в июле перечисление еще 294,48 млн грн, а перечислено 196 млн грн. Поэтому, по состоянию на 30 июля сумма долга составляет уже 681,48 млн грн. Других графиков на ГП "ВостГОК", о которых упоминает Лыч, не существует", - информирует Филиппов.

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Он отмечает, что с пониманием относится к проблемам в ГП "НАЭК "Энергоатом", как и во всей энергетике, которые накопились за многие годы бездействия "специалистов", но одновременно указывает, что эти проблемы разные.

"У кого жемчуг мелкий, а у кого борщ кислый". К сожалению, кислый борщ у нас. И не нужно переводить стрелки на министра (Ольгу Буславец - ред.), которая наконец начала вычищать "авгиевы конюшни", во всяком случае к такому выводу приходишь анализируя сегодняшние действия министерства. Поэтому Алексей Васильевич (Лыч - ред.), измените свой менторский тон, а лучше помогите материально", - резюмирует Филиппов.

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Напомним, Минэнерго в июне повысило мощность атомных электростанций и предоставило возможность "Энергоатому" дополнительно заработать 2 млрд грн на продаже электроэнергии за двусторонними договорами.

В то же время, "Энергоатом" был разоблачен журналистами на проведении тендеров по завышенным ценам. В компании обещали провести служебное расследование по факту "слива" средств, однако на сегодня результаты - не озвучены.

Ранее УНН сообщал, что эксперты предупреждают о негативных последствиях для энергетики в целом, и АЭС в частности в случае открытия импорта белорусской или российской электроэнергии в Украине.