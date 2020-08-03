Украина на переговорах о сбитом самолете МАУ представляла все пострадавшие государства — Енин

КИЕВ. 3 августа. УНН. Между Украиной и Ираном состоялись двусторонние переговоры по поводу сбивания самолета "Международных авиалиний Украины" иранскими войсками. Украина представляла все пострадавшие государства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в одном из интервью, видеозапись которого размещена пресс-службой Министерства иностранных дел в Facebook, передает УНН.

"...Кроме того, согласно тем договоренностям, что мы имеем с другими пострадавшими государствами, мы представляли эту группу в качестве спикера. И представители всех этих государств... присоединились к нам в формате телеконференции, и мы отдельную сессию посвятили согласованию нашего диалога в многостороннем формате", - сообщил Енин.

Он также добавил, что следующий этап переговоров начнется, как только иранская сторона будет готова предоставить ответы на вопросы, поставленные Украиной как представителем всех пострадавших стран.

Как сообщал УНН, в конце июля в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном.

Иран согласился выплатить компенсации за сбивание самолета МАУ вблизи Тегерана 8 января 2020 года.

Следующий раунд переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбивания пассажирского самолета авиакомпании МАУ состоится в октябре 2020 году в Тегеране.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.