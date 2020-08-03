Москаль посоветовал Суркису заниматься футболом и держать при себе советы о "переговорах с наемниками"

КИЕВ. 3 августа. УНН. В одном из своих интервью президент ФК "Динамо" Игорь Суркис высказался по поводу конфликта на Донбассе. Для завершения войны он посоветовал садиться за стол переговоров с россиянами и наемниками. На слова Сукриса отреагировал бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНН.

Так, политик убежден, что с террористами договариваться нельзя. И вообще, посоветовал Суркису "заниматься футболом".

"Господин Игорь должен заниматься футболом, а не окончанием войны. Я таких вариантов, которые он предлагает, не вижу, и в дальнейшем также. Как садиться за стол переговоров, когда и с кем, если Россия говорит, что их здесь нет, то с кем мы сядем, если их здесь нет? Она не признает себя участником вооруженного конфликта.

Думаю, что - это "пробные камни" летят из Москвы - (проверяют) как на такие предложения будет реагировать официальный Киев. Я, работая там и хорошо зная ситуацию, считаю, что если садиться за стол переговоров, то пусть РФ сначала признает, что она является участником вооруженного конфликта. Давайте мы с Бразилией сядем с Аргентиной, с Парагваем. Они говорят "нас здесь нет", это дословные слова Путина. Так о чем говорить?

А садиться за стол переговоров с террористами - ну, мы уже сели с луцким и имеем сегодня еще одного в центре Киева, и полтавский террорист был. С террористами никогда за стол переговоров не садятся, их уничтожают, это - международная практика. Международные неписаные правила", - отметил Москаль.

Как писал УНН, Григория Суркиса (старшего брата Игоря) фанаты ФК "Динамо" обвинили в попытке уничтожить ультрас как "последний дееспособный символ Майдана".