Главный раввин Украины поблагодарил Зеленского за инициативу предоставления госстатуса еврейским праздникам

КИЕВ. 3 августа. УНН. Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман оценил инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении государственного статуса еврейским религиозным праздникам и поблагодарил за это решение. Об этом он сказал во время встречи с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом. Ребе высоко оценил инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении государственного статуса еврейским религиозным праздникам. От имени еврейской общины он передал Главе государства слова благодарности за это важное решение", - говорится в сообщении.

Указано, что со своей стороны Игорь Жовква отметил важную роль еврейской общины Украины в вопросе развития Украинского государства и утверждения в обществе принципов мультиконфесийной толерантности и открытости.

Также сообщается, что собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-израильского диалога. Игорь Жовква поблагодарил Моше Реувена Асмана за его весомую деятельность по признанию митрополита Андрея Шептицкого праведником народов мира.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности Рамазан-байраму, Курбан-Байраму, Песаху Рош ха-Шане, Хануке, Пасхе христиан западного обряда и другим.