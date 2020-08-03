Пенсионный фонд направил на августовские выплаты 1,2 млрд грн

КИЕВ. 3 августа. УНН. Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий августа, направив на это 1,2 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

"3 августа 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 1,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В фонде добавили, что выплата июльских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Как ранее сообщал УНН, из-за карантина доступ к пенсиям на Донбассе заблокирован.