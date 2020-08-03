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Катастрофа самолета МАУ в Иране: в МИД "сверили часы" с представителями пострадавших государств

Катастрофа самолета МАУ в Иране: в МИД "сверили часы" с представителями пострадавших государств

КИЕВ. 3 июля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин после переговоров с иранской делегацией провел встречу с послами государств, граждане которых пострадали в авиакатастрофе МАУ над Тегараном в январе. Об этом Енин написал в своем Facebook, передает УНН.

"Сверили часы по результатам переговоров с послами и представителями пострадавших государств, которые потеряли своих граждан в результате сбивания самолета #PS752", - написал Енин.

Он также отметил, что "мы стремимся к установлению истины, привлечению к ответственности всех виновных в этой ужасной трагедии и выплате положенных компенсаций".

Напомним, в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном. Следующий раунд переговоров украинской и иранской сторон по сбивания пассажирского самолета авиакомпании МАУ состоится в октябре 2020 года в Тегеране.

Также напомним, что объемы компенсаций за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" иранскими войсками будут вычислять только после того, как Иран продемонстрирует готовность завершить расследование и наказать виновных.

Как сообщал УНН, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Иран
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