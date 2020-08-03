Завтра в Украину прибудет глава МИД Молдовы

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во вторник, 4 августа, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля посетит Украину с рабочим визитом, во время которого встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Главы МИД скоординируют взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, включая взаимодействием в международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других.

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Стороны также обсудят дальнейшее укрепление региональной безопасности, увеличения объемов двусторонней торговли, упрощения процедур пересечения государственной границы гражданами обеих стран", - говорится в сообщении.

По итогам встречи, главы внешнеполитических ведомств Украины и Республики Молдова сделают заявления для прессы, добавили в МИД.