Мосийчук - Суркису: на каких условиях Украина должна вести переговоры с РФ и наемниками

КИЕВ. 4 августа. УНН. Бывший народный депутат, политик Игорь Мосийчук прокомментировал слова президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса о необходимости садиться за стол переговоров с наемниками и россиянами для завершения конфликта на Донбассе, передает УНН.

Так, по словам Мосийчука, с людьми, которые переступили через закон, убивали граждан и действуют в интересах РФ вообще не о чем говорить.

"Переговоры можно вести в любое время и как угодно, главное - на каких условиях. И когда Суркис или кто-либо другой говорит о необходимости переговоров - у меня возникает встречный вопрос - а на каких условиях вы готовы вести переговоры?

Я, например, понимаю так, что с людьми, которые переступили через закон, убивали граждан и действуют в интересах РФ с ними вообще не о чем говорить кроме капитуляции, условно, или добровольной сдачи", - сказал он.

Мосийчук напомнил Суркису, что РФ до сих пор не признает себя стороной военного конфликта на Востоке Украины.

"РФ является страной - агрессором. И когда поставки оружия прекратится - эта вся "публика" будет нейтрализована в течение месяца, или же сдастся.

Суркис говорит - надо садиться за стол переговоров, пожалуйста, но РФ говорит, что они не сторона конфликта. Так на каких условиях? Украинцы должны стать на колени? Попросить - сядьте с нами за стол, или как?" - эмоционально прокомментировал политик.

Напомним, на днях, в одном из своих интервью президент ФК "Динамо" Игорь Суркис высказался по поводу конфликта на Донбассе. Для завершения войны он посоветовал садиться за стол переговоров с россиянами и наемниками.