Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Герус может обсуждать энергетику с Беларусью только от своего имени, а не Украины - МИД
Герус может обсуждать энергетику с Беларусью только от своего имени, а не Украины - МИД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5370

Мосийчук - Суркису: на каких условиях Украина должна вести переговоры с РФ и наемниками

Мосийчук - Суркису: на каких условиях Украина должна вести переговоры с РФ и наемниками

Игорь Мосийчук

КИЕВ. 4 августа. УНН. Бывший народный депутат, политик Игорь Мосийчук прокомментировал слова президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса о необходимости садиться за стол переговоров с наемниками и россиянами для завершения конфликта на Донбассе, передает УНН.

Так, по словам Мосийчука, с людьми, которые переступили через закон, убивали граждан и действуют в интересах РФ вообще не о чем говорить.

"Переговоры можно вести в любое время и как угодно, главное - на каких условиях. И когда Суркис или кто-либо другой говорит о необходимости переговоров - у меня возникает встречный вопрос - а на каких условиях вы готовы вести переговоры?

Я, например, понимаю так, что с людьми, которые переступили через закон, убивали граждан и действуют в интересах РФ с ними вообще не о чем говорить кроме капитуляции, условно, или добровольной сдачи", - сказал он.

Мосийчук напомнил Суркису, что РФ до сих пор не признает себя стороной военного конфликта на Востоке Украины.

"РФ является страной - агрессором. И когда поставки оружия прекратится - эта вся "публика" будет нейтрализована в течение месяца, или же сдастся.

Суркис говорит - надо садиться за стол переговоров, пожалуйста, но РФ говорит, что они не сторона конфликта. Так на каких условиях? Украинцы должны стать на колени? Попросить - сядьте с нами за стол, или как?" - эмоционально прокомментировал политик.

Напомним, на днях, в одном из своих интервью президент ФК "Динамо" Игорь Суркис высказался по поводу конфликта на Донбассе. Для завершения войны он посоветовал садиться за стол переговоров с россиянами и наемниками.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.