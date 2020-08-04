Гармаш: Кравчук выдвинул идею свободной экономической зоны для Донбасса

КИЕВ. 4 августа. УНН. Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук выдвинул идею предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Такую идею он озвучил на встрече с членами делегации в понедельник, 3 августа, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, передает УНН со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, Гармаш не привел деталей этого предложения.

Также Кравчук предлагает более активно информировать о переговорном процессе в Минской контактной группе.

“Он (Кравчук — Ред.) считает, что нам нужно усилить, в частности, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на минских переговорах”, — сообщил член делегации, народный депутат от “Слуги народа” Андрей Костин, цитирует DW.

По его словам, делегация Украины проведет еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, запланированным на 18-19 августа.

Во встрече с членами делегации также принял участие первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, сообщил Сергей Гармаш. Фокину якобы предлагают войти в ТКГ, однако он еще не определился, отметил Гармаш, сославшись на слова председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Напомним, 28 июля стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма вышел из состава украинской делегации ТКГ. Он представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года вновь возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске. Объясняя свое намерение уйти с должности главы украинской делегации в ТКГ в 2018 году, Леонид Кучма, которому тогда исполнилось 80 лет, говорил о достижении “критического возраста” и “тяжелые переговоры” в Минске.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому украинскую делегацию в ТКГ возглавил бывший президент Леонид Кравчук. В январе этого года ему исполнилось 86 лет.