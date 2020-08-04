Трамп дал владельцам TikTok срок до 15 сентября, в ином случае - блокировка

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 августа, заявил, что популярная платформа для коротких видеороликов TikTok должна продать свое американское подразделение до 15 сентября, иначе она потеряет право вести бизнес в стране. Об этом он заявил журналистам в Белом доме в понедельник, 3 августа, передает УНН.

“Я установил дату около 15 сентября — тот момент, в который они лишатся бизнеса в США”, — заявил Трамп.

Комментируя ведения переговоров о покупке американского бизнеса TikTok корпорацией Microsoft, Трамп подчеркнул, что американские власти должны получить “большой процент” от этого соглашения. По его словам, проценты должны заплатить или TikTok, или Microsoft в качестве благодарности за разрешение провести эту операцию.

Информация о том, что Трамп собирается запретить в стране TikTok, появилась в конце июля. Тогда же Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников сообщили, что администрация президента собирается требовать от владельца TikTok — китайской компании Bytedance — продать свое американское подразделение.

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) изучает онлайн-сервис на предмет угрозы национальной безопасности. Власти Соединенных Штатов хотят выяснить, передает сервис собраны данные власти КНР. Представители TikTok отвергают подобные предположения, заявляя, что сервис “не находится под влиянием каких-либо иностранных правительств”, а приоритетом для разработчиков доверие пользователей и регуляторов в США.

Накануне в Microsoft заявили, что возобновляют переговоры о приобретении американского сегмента TikTok, а решение будет принято “не позднее 15 сентября”.

Компания Bytedance в ноябре 2017 года приобрела за 1 млрд долларов соцсеть Musical.ly и объединила ее со своим сервисом TikTok. Приложение популярный прежде всего среди молодежи и насчитывает почти 1 млрд пользователей.