В МВД Эстонии хотят наказать украинских заробитчан, нарушивших карантин

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр внутренних дел Эстонии Март Хелме заявил, что граждане Украины и их работадатели, которые нарушают требования самоизоляции, должны нести ответственность за нарушения. Об этом говорится в сообщении эстонски министерства, передает УНН.

“30 июля Правление полиции и пограничной службы и Управления здравоохранения провели совместную проверку, в результате которой выяснилось, что украинцы, которые 21 июля прибыли в Эстонию специальными самолетами, нарушали условия въезда 46 раз”, — говорится в сообщении.

По данным эстонского ведомства, условием приезда украинцев в Эстонию было то, что работодатель обязан организовать их самоизоляцию.

“Работодатели должны были обеспечить сохранность самоизоляции, в том числе тем, кто не работает. Совместная инспекция PBGB и Комитета здравоохранения, проведенная 31 июля с предложением Правления полиции и пограничной службы, обнаружила, что правила самоизоляции были нарушены различными способами 46 раз, включая обоснованные подозрения, что во время самоизоляции работали 17 человек”, — говорится в сообщении.

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“Это обязанность как работодателя, так и работника обеспечить выполнение установленных условий. Крайне обидно, что работодатели с таким легкомыслием взяли на себя свои обязательства. С одной стороны, они нарушили правила, но с другой — это опрометчивое отношение ко всему нашему обществу. Поведение некоторых работодателей и иностранных рабочих является тем более безответственным, что это может нанести большой вред компаниям, которые не занимаются их сферой, и всей стране, если мы снова начнем устанавливать ограничения”, — заявил министр внутренних дел Март Хелме. — “Вирус COVID-19 снова поднимает голову, и мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить шансы его распространения”.

В эстонском МВД рассказали о возможных санкциях, в отношении украинских нарушителей карантина и их работодателей.

“Правление полиции и пограничной службы имеет возможность применять различные санкционные меры касательно иностранца, который прибыл в Эстонию за нарушение требований самоизоляции и предоставления ему возможности работать во время самоизоляции. Из-за угрозы для здоровья населения возможно прекратить пребывание иностранца в Эстонии, в результате чего он или она имеет обязательства вернуться домой, наказать работодателя штрафом до 32 тыс. евро или возбудить уголовное дело по распространению инфекционной болезни. Государство не терпит таких нарушений и безответственное поведение”, — заявил министр внутренних дел Эстонии Март Хелме.

В ведомстве сообщили, что 21 июля в Эстонию на специальном самолете прибыли 145 украинских, которые обязаны находиться на самоизоляции по месту жительства через 14 дней после прибытия, который должен оформить работодатель.

Как сообщал УНН, в Чехии фиксируют увеличение количества случаев коронавируса среди украинских трудовых мигрантов.