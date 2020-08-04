Нацбанк изменил порядок представления отчетов для банков и небанковских учреждений

КИЕВ. 4 августа. УНН. Национальный банк Украины ввел изменения в порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины вводит изменения в порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Согласно новым требованиям, будут подаваться 6 файлов отчетности: из них 2 банками, 2 - небанковскими учреждениями, 2 - одновременно банками и небанковскими учреждениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отчетность по вопросам финансового мониторинга будет подаваться:

▪️ с ежемесячной периодичностью - с 1 сентября 2020 года;

▪️ с квартальной периодичностью - с 1 октября 2020 года;

▪️ банки будут предоставлять информацию по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга с 1 января 2021 года, небанковские учреждения - с 1 октября 2020 года.

"Национальный банк предоставил банкам и небанковским учреждениям дополнительное время для адаптации к обновленному порядку представления отчетности по финансовому мониторингу: с ежемесячной периодичностью представления - три отчетных периода; с квартальной периодичностью представления - два отчетных периода, для информации по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга для небанковских учреждений - один отчетный период. Во время тестового периода меры воздействия не будут применяться", - указано в сообщении.

Сообщается, что такие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 30 июля 2020 года №113 "О представлении отчетности по вопросам финансового мониторинга в Национальный банк Украины" и состоялись в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Напомним, 30 июля НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями.