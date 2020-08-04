В Украину прибыл глава МИДа Молдовы

КИЕВ. 4 августа. УНН. Начался рабочий визит в Украину министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олега Цули. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Отмечается, что молдавский дипломат уже встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Наши страны - близкие соседи с тесными двусторонними связями. Дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности, евроинтеграции, региональное, международное сотрудничество несут преимущества Украине и Молдове", - отметил Кулеба.

Напомним, дипломаты обсудят дальнейшее укрепление региональной безопасности, увеличение объемов двусторонней торговли, упрощение процедур пересечения государственной границы гражданами обеих стран, а по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств сделают заявления для прессы.