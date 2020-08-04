КИЕВ. 4 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций 19 должностных лиц, в том числе и декларации 12 нынешних и бывших министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций еще 19 должностных лиц. Таким образом, с начала перезапуска НАПК к проверке взято 522 декларации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди этих субъектов декларирования 12 нынешних и бывших заместителей министров:

• Дмитрий Абрамович, первый заместитель Министра инфраструктуры;

• Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации;

• Виталий Василик, заместитель Министра юстиции;

• Юрий Грымчак, бывший заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

• Михаил Загрийчук, бывший заместитель Министра здравоохранения;

• Тарас Качка, заместитель Министра развития экономики торговли и сельского хозяйства;

• Станислав Ковалевский, бывший заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;

• Валерия Коломиец, заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции;

• Иван Лещина, заместитель Министра юстиции;

• Любомира Мандзий, заместитель Министра образования и науки;

• Вячеслав Негода, заместитель Министра развития общин и территорий;

• Лев Парцхаладзе, бывший заместитель Министра развития общин и территорий/бывший заместитель Министра регионального развития строительства и ЖКХ.

Так, первыми НАПК проверяет декларации лиц, занимающих высокие должности в 2019 году, даже если сегодня они сменили место работы; декларации лиц, в отношении которых была получена информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц и правоохранительных органов.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 28 человек, среди которых премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Максим Степанов, министр финансов Сергей Марченко и министр юстиции Денис Малюська.