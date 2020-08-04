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Украина и Молдова "реанимировали" диалог по поводу проблемных вопросов - Кулеба

Украина и Молдова "реанимировали" диалог по поводу проблемных вопросов - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 4 августа. УНН. Украина и Молдова договорились "реанимировать" заседание и консультации, посвященные прежде всего, пакетной договоренности, которая касается вопросов Днестровской ГЭС, по поводу дороги "Одесса-Рени". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Безусловно, в центре нашего разговора находились вопросы экономики, взаимодействие между нашими странами в экономической сфере, торговле... Все это чрезвычайно важно для экономики наших стран и я очень рад, что нам удалось договориться с Олегом Цули восстановить... я бы даже сказал бы - "реанимировать" заседание и консультации, посвященные тем проблемным вопросам, которые есть у наших отношениях. Прежде всего - по "пакетной договоренности", которая касается вопросов Днестровской ГЭС, по поводу дороги "Одесса-Рени", - рассказал Кулеба.

Напомним, начался рабочий визит в Украину министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олега Цули.

Источник: УНН
Теги: Молдова, переговоры, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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