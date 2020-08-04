КИЕВ. 4 августа. УНН. Руководитель Минэнерго Ольга Буславец выполнила обещание снизить "зеленые" тарифы. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала "Слово і Діло" , передает УНН.

Соответствующее обещание Буславец дала 10 мая текущего года, заявив, что в ближайшее время в Раду будет внесен законопроект о регламентации тарифа на "зеленую энергетику", который предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа и обязательную финансовую ответственность за небалансы.

15 июня правительство внесло в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (реестр. № 3658).

Документ предусматривает снижение "зеленого" тарифа, закрепление условий реструктуризации долга ГП "Гарантирований покупець" перед производителями электроэнергии, установление ответственности производителей за небалансы, внедрение "зеленых" аукционов.

"Учитывая эту информацию, обещанию присвоен статус "выполнено", - говорят аналитики.

Отметим, что правительственный законопроект № 3658 был подготовлен Минэнерго. Его поддержали 228 народных депутатов, 21 июля.

31 июля закон подписал Президент.

Документ позволяет решить насущные экономические и технические вызовы в области возобновляемой энергетики Украины, информируют в Министерстве.

Его положение реализуют договоренности правительства и инвесторов в области ВИЭ в соответствии с меморандумом о взаимопонимании.

Реализация закона позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей более чем на 6 млрд грн ежегодно, или примерно на 2 млрд евро за весь срок действия зеленого тарифа, пролонгация которого не предусмотрена.