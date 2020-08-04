Попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": у злоумышленника не было билета

КИЕВ. 4 августа. УНН. В злоумышленника, который напал и пытался изнасиловать пассажирку поезда "Мариуполь-Киев" не было билета. Об этом во время брифинга сообщил директор пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Толкачев, передает корреспондент УНН.

"Проводница виновата в том, что на станции "Пятихатки-Стыковая" посторонний человек сел в поезд, проводница не контролировала посадку в этот вагон. Посторонний проник в вагон, нашел свободное купе и в нем разместился. Билета никакого не было. Проводница уверяет, что не брала денег", - сказал он.

Кроме того, Толкачев заявил, что на сегодня ведутся переговоры со страховой компанией для того, чтобы компенсировать потерпевшей расходы на лечение.

Напомним, в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападавшего задержали.

В свою очередь, пострадавшая опубликовала у себя на странице в Facebook пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны неизвестного мужчины в купе поезда "Мариуполь-Киев".

Ранее сообщалось, что в Укрзализныци заявили, что уволят вертикаль работников, из-за халатности которых человек проник в поезд "Мариуполь - Киев", избил пассажирку и попытался изнасиловать.