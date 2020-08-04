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Перемирие длилось 20 минут - солдаты с передовой

Перемирие длилось 20 минут - солдаты с передовой

КИЕВ. 4 августа. УНН. Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе продолжался, в реальном времени, не более 20 минут. Об этом в видеорепортаже, снятом и опубликованном в Facebook ветераном АТО Глебом Бабичем, заявили солдаты с передовой, передает УНН.

"Режим прекращения огня, по сути, продержался первые 20 минут", - говорят военные и не верят в исполнение боевиками условий перемирия.

"У нас очень много вопросов... Гораздо больше, чем ответов. Мы себя неуверенно чувствуем. Понимаете, получается так, что мы будем выполнять условия прекращения огня, потому что мы Вооруженные силы. Мы представители государства. Но мы уверены, что россияне наоборот - этого делать не будут", - говорит солдат.

Отметим, 27 июля, на Донбассе начал действовать новый режим перемирия.

Уже в обед в тот же день, боевики нарушили его несколько раз.

Позже стало известно о новых обстрелах, но главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак называл их "эмоциями" боевиков.

Напомним, что в рамках договоренностей о перемирии украинских военных лишили права на разведку, запретили использовать дроны, и снайперы больше не могут прикрывать наши позиции.

Такие условия договоренностей, достигнутых ТКГ в Минске некоторые эксперты уже окрестили "капитуляцией".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, перемирие, ООС
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